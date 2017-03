Wilders en Rutte noemen elkaar onbetrouwbaar

ANP Wilders en Rutte noemen elkaar onbetrouwbaar

ROTTERDAM - VVD-leider Mark Rutte en PVV-voorman Geert Wilders hebben elkaar maandag om het hardst beschuldigd van onbetrouwbaarheid. ,,Niemand in Nederland gelooft Mark Rutte nog'', zei Wilders tijdens het lijsttrekkersdebat van EenVandaag. Rutte pareerde dat Wilders zijn verkiezingsbeloften zonder blikken of blozen verkwanselde en wegliep toen het landsbelang moeilijke maatregelen vroeg.

Door ANP - 13-3-2017, 19:00 (Update 13-3-2017, 19:00)

De lijsttrekkers van de twee grootste partijen in de peilingen botsten hard over de aanpak van de economische crisis de afgelopen jaren. Wilders verweet Rutte dat die tijdens de crisis de economie wilde stukbezuinigen en ,,Nederland in een chaos dreigde te storten''. ,,Als het al beter gaat, dan is dat niet dankzij, maar ondanks dit kabinet'', stelde hij.

Rutte wees erop dat Nederland inmiddels een van de best presterende economieën van Europa is.

Volgens Wilders had Rutte zich aan zijn verkiezingsbeloften moeten houden. Volgens de premier heeft hij slechts concessies gedaan in het landsbelang.