Wilders: betogers Rotterdam geen Nederlanders

ANP Wilders: betogers Rotterdam geen Nederlanders

DEN HAAG - De Turkse Nederlanders die zaterdagavond stonden te protesteren bij het Turkse consulaat in Rotterdam zijn geen Nederlanders, maar Turken. Dat heeft PVV-leider Geert Wilders maandag gezegd tijdens het EenVandaag-debat met premier Mark Rutte.

Door ANP - 13-3-2017, 18:59 (Update 13-3-2017, 18:59)

De diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije was meteen het eerste gespreksonderwerp. Wilders gaf aan blij te zijn dat de Turkse minister van Familiezaken het land is uitgeleid door de politie, ,,maar er is een groter probleem''. ,,Al die mensen op dat plein bewezen dat ze geen Nederlanders zijn, maar Turken.''

Premier Mark Rutte vindt dat er een probleem is met integratie, maar zei dat 80 procent van de Turken wel goed is geïntegreerd. Dit werd door Wilders betwist. ,,Dat klopt niet. Turken zijn niet goed geïntegreerd'', aldus de PVV-leider. ,,Vorig jaar waren er verkiezingen, daarbij stemde 69 procent van de Turken in Nederland voor Erdogan'', zei Wilders over de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.