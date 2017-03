Jongetje (6) rijdt flat in Sneek binnen

SNEEK - In een onbewaakt ogenblik is een zesjarig jongetje in Sneek maandagmiddag een flat binnen gereden. Dat meldt de politie in Sneek. De moeder had het zoontje even alleen in de auto gelaten met de sleutels in het contact. Dat had ze beter niet kunnen doen, want het zoontje had de auto in een mum van tijd aan de praat. En voor hij het wist, reed hij de auto met de achterkant bij het portaal van een flat naar binnen.

Door ANP - 13-3-2017, 17:53 (Update 13-3-2017, 17:53)

Het jongetje kwam met de schrik vrij. De schade is fors, de raampartij en de ingang liggen er volledig uit.