ANP Rutte: Turkije aanvaardt uitnodiging gesprek

DEN HAAG - De Turkse premier Binali Yildirim heeft de Nederlandse uitnodiging aanvaard om tijdens een maaltijd over hun diplomatieke conflict te praten. Premier Mark Rutte heeft dat tegen het AD gezegd, meldt de krant maandag.

Door ANP - 13-3-2017, 17:52 (Update 13-3-2017, 17:52)

Rutte had zijn ambtgenoot tijdens een telefoongesprek zaterdagnacht gezegd dat het verstandig zou zijn als de twee ,,binnenkort een groot bord eten wegwerken''. Rutte wilde daarmee verdere escalatie van de rel tussen Turkije en Nederland voorkomen.

Rutte stelt nu dat Yildirim het aanbod heeft geaccepteerd. ,,We hebben dat voornemen over en weer uitgewisseld en bevestigd dat we dat gaan doen'', aldus de VVD-premier. Wanneer de ontmoeting plaatsvindt, is nog niet bekend. ,,Wij gaan daar een geschikt moment voor zoeken.''