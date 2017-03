Peiling: Turkije nog geen 'gamechanger'

DEN HAAG - De kiezer ziet in de diplomatieke aanvaring tussen Turkije en Nederland vooralsnog geen reden om over te stappen naar een andere partij. Daarop lijkt de nieuwste opiniepeiling van televisieprogramma EenVandaag te duiden.

Door ANP - 13-3-2017, 16:20 (Update 13-3-2017, 16:20)

De deelnemers aan het opinieonderzoek, dat afgelopen weekeinde is gehouden, is niet gevraagd naar hun mening over de diplomatieke rel en evenmin of die hun stemgedrag beïnvloedt. Aan de zetelverdeling verandert in vergelijking met de peiling van vorige week echter maar weinig.

VVD en PVV blijven de koplopers, met ieder 24 zetels. Het CDA volgt op 21. Met ieder zestien zetels liggen GroenLinks, D66 en SP op enige achterstand. De verschuivingen voor deze zes partijen vallen alle binnen de foutmarge. De PvdA verliest opnieuw wat en staat nu op tien zetels.