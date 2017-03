Rutte ''zeer blij"

ANP Rutte ''zeer blij

ROTTERDAM - Premier Mark Rutte is ,,zeer blij" met de steun van de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor Nederland in het diplomatieke conflict met Turkije. ,,Zeer positief", zei hij maandag in een persconferentie in aanloop naar een televisiedebat met PVV-leider Geert Wilders.

Door ANP - 13-3-2017, 14:51 (Update 13-3-2017, 16:03)

Merkel zei dat Nederland haar ,,volledige steun en solidariteit" heeft. Ze hekelde in het bijzonder de uitlatingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die leden van de Nederlandse regering voor ,,nazi-overblijfselen'' heeft uitgemaakt. Vergelijkingen met de nazi's zijn ,,volkomen misplaatst'', aldus Merkel.

Verder waren een aantal Franse bewindslieden volgens hem ,,zeer behulpzaam" en kreeg hij positieve reacties uit Oostenrijk en Denemarken. Ook noemde hij het ,,zeer positief'' dat de Europese Commissie de positie van Nederland steunt. De commissie riep de regering in Ankara eerder op de dag op de toon te matigen.

Wilders

De VVD-lijsttrekker haalde daarnaast nog scherp uit naar Wilders. Hij waarschuwde opnieuw dat de PVV nog steeds als de grootste uit de bus kan komen. Dat zou de vorming van een nieuwe regering met vele maanden vertragen en een overwinning van Wilders zou een signaal zijn naar de rest van de wereld.

Rutte hoopt dat Nederland het eerste land is dat de strijd wint tegen wat volgens hem de trend van het ,,verkeerde'' soort populisme is. In dat verband noemde hij het referendum over de brexit bij de Britten vorig jaar. De premier stelt dat de Nederlandse verkiezingen in de strijd tegen het 'verkeerde populisme' de kwartfinale zijn, gevolgd door de verkiezingen in Frankrijk als halve finale en de finale in Duitsland.