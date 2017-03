Turkse media hard over Nederland

ANP Turkse media hard over Nederland

ANKARA - De Turkse kranten zijn hard in hun oordeel over Nederland. 'Wreedheden’ kopt Hürriyet boven een foto waarop een agent met hond en wapenstok een demonstrant aanvalt. Milliyet waarschuwt dat Nederland hiervoor de prijs moet betalen en schrijft dat het nazisme in Europa volop leeft. Sommige kleinere kranten gaan nog een stap verder. 'Dit heet fascisme’, kopt Bir Gün. En Aksam: 'Nazi-honden’, vergezeld van een hakenkruis.

Door ANP - 13-3-2017, 14:19 (Update 13-3-2017, 14:19)

De honden waarmee de politie in Rotterdam zaterdagavond de Turkse demonstranten uiteendreef, krijgen veel aandacht in de Turkse media. Inhoudelijk leggen veel kranten een verband tussen de Nederlands-Turkse crisis en de verkiezingen in Nederland. De kritische krant Cumhuriyet schrijft op zijn voorpagina 'Diplomatie is het offer voor de stem’. De krant vraagt zich af waarom minister Kaya naar Rotterdam ging, aangezien premier Yildirim een week geleden nog liet weten dat niemand van de regering vóór de Nederlandse verkiezingen zou afreizen.

De meeste kranten geven ruim aandacht aan de retoriek van president Recep Tayyip Erdogan. ,,Het Westen heeft zijn ware gezicht laten zien”, citeert Milliyet. Ook de woorden 'nazisme’ en 'fascisme’ komen regelmatig terug. Hürriyet-columnist Taha Akyol noemt de escalatie een 'voorbeeld van de manier waarop populisme de diplomatieke betrekkingen vergiftigt’. Tegelijkertijd pleit hij ervoor op het houden om vergelijkingen met het nazisme te maken. ,,Het is effectiever om Nederland te wijzen op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Er bestaat ook een Europa dat de betrekkingen goed wil houden, laten we daar onze zorg aan besteden.”

De krant Sabah noemt de gebeurtenissen in Rotterdam 'onwaarschijnlijke vijandigheden jegens Turken’ en refereert aan het feit dat het 'nee-kamp’ voor het Turkse referendum in Nederland wel een podium krijgt.