Amsterdam: met trappen verdrinking tegengaan

AMSTERDAM - Met trappen in de grachten wil Amsterdam het aantal verdrinkingsdoden tegengaan. Jaarlijks belanden in de hoofdstad zo'n honderd personen in het water, van wie er gemiddeld achttien het niet overleven.

Door ANP - 13-3-2017, 13:29 (Update 13-3-2017, 13:29)

Een derde van het aantal verdrinkingen vindt plaats in de binnenstad en daarom heeft de gemeente hier nu maatregelen voorgesteld om dit terug te dringen. De trappen komen onder meer op de Wallen en moeten ervoor zorgen dat drenkelingen zelfstandig weer uit het water kunnen komen. Ook wil de gemeente de urinoirs in de stad handhaven, aangezien een aantal verdrinkingen het gevolg was van plassen in de gracht.

Uit onderzoek blijkt dat in 65 procent van de gevallen niet precies duidelijk is waardoor mensen te water raken. Wel spelen drugs of alcohol vaak een rol.