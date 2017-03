Timmermans: Erdogans opmerking onaanvaardbaar

BRUSSEL - De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan is volgens Frans Timmermans ,,te ver doorgeschoten” met zijn opmerking dat Nederlanders 'nazi-overblijfselen en fascisten' zijn. ,,De vergelijking met nazi-praktijken door de Turkse president is onaanvaardbaar”, zegt de Nederlandse vice-voorzitter van de Europese Commissie maandag in Brussel tegen de NOS.

Door ANP - 13-3-2017, 13:18 (Update 13-3-2017, 13:18)

Timmermans vindt dat Nederland de rug recht heeft gehouden tijdens de diplomatieke rel. ,,Nederland staat hier stevig zijn mannetje.” Kritiek dat de EU stil was het afgelopen weekend wuift hij weg. ,,Dit was een binnenlandse aangelegenheid.”

Timmermans wijst erop dat verscheidene EU-commissarissen, onder wie buitenlandchef Federica Mogherini, telefonisch contact hebben gehad met zowel premier Mark Rutte, minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) als de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu.