ANP NAVO-chef roept op tot de-escaleren

BRUSSEL - ,,Robuuste discussies zijn het hart van de democratie maar ook respect. Ik roep alle NAVO-bondgenoten op respect voor elkaar te tonen en de situatie te de-escaleren.” Dit zei NAVO-chef Jens Stoltenberg maandag in Brussel over de diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije.

Door ANP - 13-3-2017, 13:10 (Update 13-3-2017, 13:10)

,,We moeten er alles aan doen om ons te richten op wat ons verenigt, niet wat ons af en toe verdeelt”, aldus de Noorse secretaris-generaal. Hij liet doorschemeren dat er geen sprake is van terugtrekking van de NAVO in Turkije. ,,De aanwezigheid van de NAVO in Turkije is goed voor Turkije en de rest van Europa. Het is in ons gezamenlijke belang.”