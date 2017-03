'Organisaties veroordelen nazi-vergelijking'

ANP 'Organisaties veroordelen nazi-vergelijking'

DEN HAAG - Turkse organisaties in Nederland veroordelen de beschuldigingen van de Turkse regering dat Nederland zich schuldig maakt aan nazi-praktijken. Ook hebben zij de toezegging gedaan zich in te zetten om de opgelopen spanningen te de-escaleren. Dat zei minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken na afloop van een overleg met deze organisaties.

Door ANP - 13-3-2017, 11:54 (Update 13-3-2017, 12:25)

De bewindsman ging maandagochtend om de tafel met tal van organisaties om te praten over de gebeurtenissen van afgelopen weekeinde. Het ging onder meer om afgevaardigden van Koerden, Gülenisten (de club van de geestelijke Fethullah Gülen die volgens Ankara achter de mislukte coup zitten), Diyanet (de Turkse moskeekoepel) en aanhangers van de Turkse regering.

,,Er was grote eensgezindheid. Iedereen aan tafel voelde zich gekwetst en gegriefd door de beschuldiging van nazi-praktijken'', aldus de minister. Hij noemde het een ,,gotspe'' dat Turkse demonstranten zondagavond in Amsterdam, uitgerekend op het Plein 40-45, de Hitlergroet hebben gebracht.

Asscher benadrukte dat de demonstraties en de rellen niet mogen afstralen op de gehele gemeenschap van de circa 400.000 Turkse Nederlanders. ,,De organisaties wezen erop dat terwijl er misschien duizend mensen voor het consulaat in Rotterdam stonden, er 38.000 Turkse Nederlander op dat moment Studio Sport zaten te kijken of misschien aan ganzenborden waren. Dit mag niet afstralen op onze collega's of buren.''

Volgens de bewindsman namen de organisaties duidelijk afstand van het geweld dat tegen politie-agenten is gebruikt. ,,Ook wil men geen speelbal worden van Turkse politiek of belangen. Hun toekomst ligt hier in Nederland.''