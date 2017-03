Aanvalsplan tegen seksueel ongewenst gedrag

UTRECHT - Zes politieke partijen willen dat er een aanvalsplan komt tegen seksueel ongewenst gedrag. GroenLinks, D66, PvdA, PvdD, SP en 50PLUS ondertekenen daartoe maandag een 'stembusakkoord'. Dat doen ze op initiatief van kenniscentrum Rutgers.

Door ANP - 13-3-2017, 7:59 (Update 13-3-2017, 7:59)

In het akkoord staat onder meer dat op scholen meer aandacht moet worden besteed aan seksuele vorming, waarbij ook ,,wensen en grenzen'' aan de orde moeten komen. Ook is er meer aandacht nodig voor preventie aan de kant van 'plegers', in plaats van alleen maar in te zetten op de weerbaarheid van meisjes en vrouwen.

Volgens het kenniscentrum hebben 850.000 vrouwen weleens seks tegen hun wil gehad. Een kwart van de jonge vrouwen heeft het afgelopen jaar seksuele intimidatie op het werk meegemaakt. Vier op de tien had last van seksuele intimidatie in het uitgaansleven en de helft kampte met seksuele intimidatie op straat.