Dagbladen: 'rel komt Rutte goed uit'

RIJSWIJK - De Nederlandse dagbladen, besteden allemaal veel aandacht een de diplomatieke crisis tussen Nederland en Turkije. Over een ding zijn alle media het eens: de rel kan niet los gezien worden van de naderende verkiezingen van 15 maart.

Door ANP - 13-3-2017, 4:04 (Update 13-3-2017, 4:04)

,,Jarenlang wilde premier Rutte zich niet laten provoceren door het regime in Ankara. Maar een paar dagen voor de verkiezingen was de maat vol. En dat komt hem goed uit,'' aldus het AD.

,,Wij zijn hier de baas,'' kopt De Telegraaf in grote letters op de voorpagina. De krant roept het kabinet op om nu door te pakken. ,,De in Turkse vlaggen gehulde relschoppers in Rotterdam, inclusief eigen ordedienst, gedragen zich als een soort vijfde colonne. Dat moet stoppen. Er is nu geen tijd voor zachte heelmeesters. Kabinet, hou ook na 15 maart de rug recht!"

,,Zelden klinkt er zulke spierballentaal vanuit Den Haag. De botsing van Nederland met Turkije is een ongekend hevige. Dat in beide landen verkiezingen in aantocht zijn, staat er niet los van. Het zal nog wel even duren voordat de storm weer gaat liggen,'' schrijft de Volkskrant.

,,Vlak voor de verkiezingen oogst premier Rutte lof met zijn houding jegens Turkije. Op langere termijn loopt hij risico's,'' staat in Trouw dat spreekt over spierballen in plaats van diplomatie.