Demonstranten in Amsterdam naar huis

ANP Demonstranten in Amsterdam naar huis

AMSTERDAM - Plein 40-45 in Amsterdam, waar eerder op de avond de politie moest optreden omdat een demonstratie van Turkse Nederlanders escaleerde, is nagenoeg leeg. ,,Het is weer rustig. Het Plein is bijna leeg, de demonstranten zijn naar huis,'' aldus de gemeente.

Door ANP - 13-3-2017, 1:05 (Update 13-3-2017, 1:05)

De 250 demonstranten zijn rond 23.30 uur met waterkanonnen weggejaagd.

Burgemeester Eberhard van der Laan beëindigde de demonstratie op grond van verstoringen van de openbare orde en de veiligheid van het verkeer, zo liet de gemeente weten. Het protest, naar aanleiding van het diplomatieke conflict tussen Nederland en Turkije, begon in de middag aanvankelijk vreedzaam, maar later werd de sfeer grimmig. De groep hinderde het verkeer door wegen en kruispunten te blokkeren. Ook werd met vuurwerk gegooid en weigerden de demonstranten de aanwijzingen van de politie op te volgen.

De politie heeft in de loop van de avond vier mensen aangehouden. Eén voor het brengen van de Hitlergroet en het uiten van nazistische leuzen, twee voor opruiing, en één voor het beledigen van een politieagent. Later werden nog twee mensen aangehouden voor het gooien van stenen en het plegen van openlijk geweld.

De gemeente stelt dat de politie de demonstranten bij herhaling heeft verteld dat de burgemeester, op grond van de vrees voor openbare ordeverstoringen, de demonstratie zou beëindigen als het protest niet vrijwillig zou worden gestaakt.

Toen daar geen gehoor aan werd gegeven werd het protest beëindigd en greep de politie in.