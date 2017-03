Mogherini belt met Koenders en Çavusoglu

BRUSSEL - De EU-buitenlandchef Frederica Mogherini heeft zondag telefonisch contact gehad met zowel minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders als zijn Turkse ambtgenoot Mevlüt Çavusoglu. Dat heeft Mogherini’s woordvoerder desgevraagd zondag in Brussel gezegd. ,,We volgen de ontwikkelingen vanzelfsprekend van dichtbij.”

Door ANP - 12-3-2017, 20:57 (Update 12-3-2017, 20:57)

Over de inhoud van de gesprekken tussen Mogherini, officieel de hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid en vicevoorzitter van de Europese Commissie, werden geen mededelingen gedaan.

Meer wilde 'Brussel’ zondag ook niet kwijt over de rel tussen Nederland en Turkije over het weren van twee Turkse ministers die campagne wilden voeren voor een referendum over meer macht voor president Recep Tayyip Erdoğan. De woordvoerder van EU-president Donald Tusk hulde zich in stilzwijgen.