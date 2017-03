Turkse demonstraties in Amsterdam

ANP Turkse demonstraties in Amsterdam

AMSTERDAM - Op diverse plekken in Amsterdam hebben mensen zondag gedemonstreerd na alle commotie zaterdag in Rotterdam. Bij het Turkse consulaat braken daar rellen uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya.

Door ANP - 12-3-2017, 19:49 (Update 12-3-2017, 19:49)

Ook in Den Haag en Rotterdam is de politie zondagavond alert op mogelijke demonstraties. Op social media circuleren diverse oproepen aan Turkse Nederlanders om te demonstreren. In Den Haag had dat op het Hobbemaplein moeten gebeuren, maar daar was alles om 19.30 uur rustig.

Op het Mecartoplein en het Bos en Lommerplein in Amsterdam kwam zondag overdag een grote groep mensen bijeen. Sommigen droegen een rode Turkse vlag en er werden leuzen geroepen. De demonstranten verplaatsten zich door de hoofdstad naar diverse andere plekken. Rond 19.15 uur verzamelde zich een groepje op de Dam. De politie heeft zondagmiddag niet in hoeven grijpen.

Premier Mark Rutte deed eerder deze zondag een oproep aan Turkse Nederlanders het hoofd koel te houden.