Studenten-ov-weekkaart mogelijk ook op zondag

DEN HAAG - Studenten met een ov-weekkaart kunnen op termijn misschien al op zondag op die kaart met de trein reizen. Betrokken ministeries en ov-bedrijven gaan onderzoeken of dat mogelijk is. De minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur zeggen daar, zondag, blij mee te zijn.

Door ANP - 12-3-2017, 18:23 (Update 12-3-2017, 18:31)

,,Door meer flexibiliteit in het studentenreisproduct te brengen geven we studenten de mogelijkheid om te reizen op de tijdstippen die hen het beste uitkomen, zoals bijvoorbeeld de zondag. Tegelijkertijd geeft een dergelijke aanpassing verlichting van de spitsdrukte op de maandagochtend'', aldus bewindslieden.

Studenten juichen het plan toe. ,,Kijken naar uitbreiding is een goed plan'', aldus Jarmo Berkhout, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Vorig jaar nog leidde een ander plan van de Nederlandse Spoorwegen tot veel verzet van studenten. De NS wilde onderwijsinstellingen vragen college's naar de avonduren te verschuiven om daarmee de drukte in de trein in de spits te verminderen.

Met een weekabonnement reizen studenten nu tussen maandagochtend 04:00 uur en zaterdagochtend 04:00 uur gratis en daarbuiten met korting. Vanaf welk tijdstip de 'weekkaart' dan op zondag al gaat gelden wordt nog bekeken.