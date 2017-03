Franse regering wil de-escalatie rel Turkije

PARIJS - De Franse regering heeft zich zondag gemengd in de diplomatieke rel met Turkije. ,,Met het oog op de huidige spanningen tussen Turkije en meerdere EU-lidstaten, roept Frankrijk op tot de-escalatie'', stelde het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Door ANP - 12-3-2017, 15:13 (Update 12-3-2017, 15:13)

Het departement riep de Turkse autoriteiten op provocaties te vermijden. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak zondag nog lovend over Frankrijk, waar de door Nederland geweerde minister Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) wel mag spreken.

Volgens de Franse autoriteiten kon Çavusoglu komen omdat er geen gevaar was voor de openbare orde. De Turkse minister greep de kans zondag aan om in Metz weer hard uit te halen naar Den Haag. Hij bestempelde Nederland in zijn toespraak tot ,,hoofdstad van het fascisme''.