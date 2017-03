Te veel bezoekers in Burgers' Zoo Arnhem

ANP Te veel bezoekers in Burgers' Zoo Arnhem

ARNHEM - Burgers' Zoo in Arnhem heeft zondagmiddag de deuren gesloten voor bezoekers die nog onderweg zijn naar de dierentuin. Het park laat weten dat het door het mooie weer en een actie op de Duitse markt vol is in de diergaarde en dat er niemand meer bij kan.

Door ANP - 12-3-2017, 13:22 (Update 12-3-2017, 13:22)

Op de snelweg A12 vanuit Duitsland richting Arnhem staat al sinds zondagmorgen vroeg een file. Bij Arnhem is een omleiding ingesteld om verkeer richting de dierentuin meer ruimte te geven. In de wijde omgeving van het park staan auto's geparkeerd.

Het was zaterdag ook al erg druk bij de Arnhemse dierentuin. Voornaamste reden is dat Duitsers met een speciale voordeelpas tot eind maart eenmaal gratis naar binnen mogen. De parkdirectie verwacht dat er de komende weekeinden daardoor ook nog heel veel mensen naar Burgers' komen. Aangeraden wordt om de voordeelpas op een doordeweekse dag te gebruiken.