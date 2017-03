Buma wil af van verdrag met Turkije

AMSTERDAM - CDA-voorman Sybrand van Haersma Buma wil dat het associatieverdrag van de Europese Unie met Turkije wordt opgezegd. Dat verdrag uit 1964 staat volgens hem de inburgering van Turkse Nederlanders in de weg.

Dat zei hij zondag in het tv-programma Buitenhof. Door het opzeggen van het verdrag ,,kom je van de dubbele nationaliteit van Turken af, kom je af van het probleem dat ze in dienst gaan daar en mag je eisen dat ze inburgeren", aldus Buma.

Jesse Klaver van GroenLinks was het er niet mee eens. Hij noemde in Buitenhof de woorden van Buma ,,iets te stoere praat". Het kabinet heeft zaterdag in het conflict met de Turkse regering volgens hem de juiste beslissingen genomen. Wel heeft de Nederlandse overheid volgens hem Turkije te lang de vrije hand gegeven om Turkse Nederlanders aan te spreken alsof het haar eigen staatsburgers zijn.

Niet gediend

Maar met het verder zoeken van de confrontatie met Turkije ,,zijn Nederland en de internationale verhoudingen niet gediend", aldus Klaver. Er moet gewerkt worden aan het de-escaleren van het conflict ,,zodat we weer op een normale manier met elkaar kunnen omgaan".

Volgens Buma moet het kabinet nu aan Turkije laten zien dat er een grens is bereikt. De regering in Ankara doet volgens hem niet aan de-escaleren. ,,Houden we onze rug recht of zeggen we: alsjeblieft doe het niet nog een keer en dan zijn we weer vriendjes."

De ongeregeldheden bij het Turkse consulaat in Rotterdam in de nacht van zaterdag op zondag laten volgens Buma zien dat de ,,integratie totaal mislukt" is. De rellen braken uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya.