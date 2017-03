Website luchthaven Rotterdam 'niet gehackt'

ROTTERDAM - De website van Rotterdam The Hague Airport is zondagochtend al geruime tijd uit de lucht. Onder meer Duitse media melden dat de site is gehackt, maar een woordvoerster van de luchthaven ontkent dat met klem.

Door ANP - 12-3-2017, 12:00 (Update 12-3-2017, 12:00)

,,Er is geen sprake van dat mensen in onze systemen hebben gezeten'', zegt de woordvoerster. ,,Er is wel een probleem met de bereikbaarheid en daar werken we aan.'' De Duitse krant Bild schreef over een mogelijke DDoS-aanval door Turkse hackers en constateerde dat ook de site van Geert Wilders eruit lag. Die laatste deed het zondagochtend overigens.