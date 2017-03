'Voetbalfans kunnen A1 maar beter mijden'

ANP 'Voetbalfans kunnen A1 maar beter mijden'

AMSTERDAM - Er is zondag ernstige vertraging op de A1 en A6 richting Amsterdam en daarom kunnen bezoekers van bijvoorbeeld Ajax - FC Twente beter omrijden over Utrecht. Door werkzaamheden is er bij Diemen maar één rijstrook beschikbaar.

Door ANP - 12-3-2017, 11:28 (Update 12-3-2017, 11:28)

Rijkswaterstaat vreest erge hinder voor automobilisten, omdat ter hoogte van Diemen al het verkeer wordt teruggeleid naar die ene rijstrook.

De voetbalwedstrijd Ajax - FC Twente begint om 16.45 uur in de Amsterdam ArenA.