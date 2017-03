Turkse minister Kaya: onmenselijk behandeld

ISTANBUL - De Turkse minister Kaya zegt dat de Nederlandse politie haar onmenselijk heeft behandeld. Volgens Kaya zijn vijf van haar beveiligers gearresteerd en is zij anderhalf uur aan de grens met Duitsland vastgehouden.

Door ANP - 12-3-2017, 11:06 (Update 12-3-2017, 11:06)

Dat zei de Turkse bewindsvrouw zondag op het vliegveld van Istanbul tijdens een persconferentie. Zij is zaterdagnacht nadat de Nederlandse regering haar ongewenst vreemdeling had verklaard naar Duitsland vertrokken. Vanaf de luchthaven in Keulen vloog Kaya met een privéjet naar Istanbul.