ANP Littekens gefolterde Indonesiër onderzocht

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag laat de littekens onderzoeken van een Indonesiër die in 1947 zegt te zijn gefolterd door Nederlandse militairen. Ook wordt hij als getuige gehoord. De kans bestaat dat dit in Nederland gebeurt.

Door ANP - 12-3-2017, 10:09 (Update 12-3-2017, 10:09)

De inmiddels hoogbejaarde oud-strijder Yaseman zegt dat hij onder meer elektrische schokken kreeg toegediend met een veldtelefoon, nadat hij op Java gevangen was genomen. Hij wil hier een schadevergoeding voor.

Zijn advocaat Liesbeth Zegveld heeft zondag laten weten dat de man en ook zijn zus Sapatun als getuigen gehoord mogen worden. De rechters hebben ook beslist dat een forensisch expert moet bekijken of de littekens van Yaseman passen bij de mishandelingen die hij zegt te hebben ondergaan. Als dit niet met foto’s kan, ligt het volgens de rechtbank voor de hand dat het onderzoek en de verhoren in Nederland plaatsvinden.

Zichtbare deuken

Volgens de Indonesiër heeft hij door slagen met een stuk hout nog altijd zichtbare deuken in zijn schedel. Ook zou hij een litteken hebben overgehouden aan een sigaret die Nederlandse militairen op zijn hoofd uitdrukten.

Zegveld: ,,Het is goed dat de rechtbank probeert de waarheid op tafel te krijgen. Het is lang geleden, maar foltering is zeer ernstig, het is nooit te laat om dat goed te onderzoeken'', aldus Zegveld zondag.

De afgelopen jaren hebben tientallen (hoog)bejaarde Indonesiërs claims ingediend vanwege oorlogsmisdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) in het voormalig Nederlands-Indië. De meesten waren weduwen of kinderen van geëxecuteerde mannen en in één geval ging het om een slachtoffer van verkrachting. Yaseman is tot op heden het enige (vermeende) slachtoffer van foltering dat een zaak heeft aangespannen.