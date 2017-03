Eredienst voor slachtoffers lawineongeluk

NIJMEGEN - In de Nijmeegse Maranathakerk wordt zondagochtend een eredienst gehouden voor de drie jonge mannen die deze week zijn omgekomen bij een lawine in de Franse Alpen. Na de dienst is er een lunch.

Door ANP - 12-3-2017, 10:06 (Update 12-3-2017, 10:06)

De bijeenkomst is georganiseerd door de Nederlands Gereformeerde Kerk Nijmegen. Veel leden en bezoekers van deze jonge, christelijke geloofsgemeenschap hebben banden met de verongelukte studenten, vermeldt de website.

De drie Nijmeegse snowboarders van 22, 21 en 25 maakten deel uit van een groep studenten die bij Valfréjus op wintersport waren. Twee lichamen zijn inmiddels gevonden. Naar het derde slachtoffer wordt nog steeds gezocht.