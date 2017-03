Twaalf arrestaties in Rotterdam na gedwongen vertrek Turkse minister

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft tijdens de rellen in de nacht van zaterdag op zondag twaalf mensen gearresteerd. Zeven mensen raakten gewond, onder wie een agent. Die liep een gebroken hand op, zei een woordvoerster.

Door ANP - 12-3-2017, 9:33 (Update 12-3-2017, 10:57)

De mensen zijn gearresteerd wegen openlijke geweldpleging en het niet opvolgen van bevelen van de politie.

De rellen braken uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya, waarna boze mensen de straat opgingen. Hen is meerdere keren gevraagd vreedzaam te vertrekken. Een groot deel van de aanwezige Turkse Nederlanders gaf aan die oproep gehoor, maar een deel van de demonstranten begon de politie te bekogelen met bakstenen en bloempotten. Dat was voor de ME reden om in te grijpen.