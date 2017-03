Overheid betaalt 22 miljoen voor criminelen

DEN HAAG - De overheid heeft de afgelopen vijf jaar bijna 32 miljoen euro voorgeschoten aan slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven. Dat was nodig omdat de dader de door de rechter opgelegde schadevergoeding niet tijdig had betaald. Van een kleine 22 miljoen euro van het voorgeschoten bedrag is de kans klein dat die ooit wordt terugbetaald.

Door ANP - 12-3-2017, 9:08 (Update 12-3-2017, 9:08)

Als uiterste dwangmiddel, dus als iemand na meerdere aanmaningen nog niet betaalt, kan de dader worden vastgezet in de gevangenis.

Momenteel staat in totaal nog bijna 22 miljoen euro open van de bijna 32 miljoen die justitie de afgelopen jaren heeft voorgeschoten aan slachtoffers. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Afhankelijk

De voorschotregeling is vijf jaar geleden in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat slachtoffers voor uitbetaling niet meer afhankelijk zijn van de dader. ,,Het doel van deze regeling is ervoor te zorgen dat slachtoffers niet op hun geld hoeven te wachten of het mislopen. Wanneer de dader niet, of niet in één keer, kan betalen neemt de overheid dat voor haar rekening", aldus het ministerie van V&J in een reactie. Later dit jaar wordt de regeling onder de loep genomen en geëvalueerd door het ministerie.

Uit de cijfers blijkt dat rechters in ruim vijf jaar tijd ruim 38.000 keer een schadevergoeding hebben opgelegd bij gewelds- en zedenmisdrijven. In bijna 20.000 van deze gevallen betaalden daders niet op tijd en is na de wettelijke termijn van acht maanden een voorschot door de overheid uitgekeerd.

Gelukt

Ruim 9700 keer is het gelukt om al het geld terug te krijgen, maar in bijna 3300 gevallen is dat definitief niet of slechts deels gelukt. In ruim 6700 nog lopende zaken wordt nog geprobeerd om de schadevergoeding te verhalen op de daders.

SP'er Michiel van Nispen laat weten dat het goed is dat de overheid dit slachtoffers uit handen heeft genomen. ,,Anders konden zij fluiten naar hun centen en werden ze een tweede keer slachtoffer." Lilian Helder van de PVV voegt daaraan toe: ,,Maar de belastingbetaler mag ook niet de dupe worden van wanbetalende daders. Er moet dus zo veel mogelijk worden gedaan om de daders alsnog te laten betalen."