ANP Drie miljoen kijken naar finale Wie is de Mol

AMSTERDAM - Net geen drie miljoen mensen zagen zaterdagavond hoe Thomas Cammaert zich bekendmaakte als De Mol. Cammaert bleef met Jochem van Gelder en Sanne Wallis de Vries over in de finale van het tv-programma op NPO 1. Wallis de Vries won en zij neemt een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis. Het programma werd live uitgezonden vanuit het Vondelpark waar zelfs buiten honderden Mol-fans stonden.

Door ANP - 12-3-2017, 8:18 (Update 12-3-2017, 8:18)

Het verkiezingsdebat in het Jeugdjournaal (NPO 3) deed het ook goed en haalde met 960.000 kijkers de elfde plek in de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek. In de studio speelden de lijsttrekkers Pechtold (D66), Buma (CDA), Asscher (PvdA), Rutte (VVD), Wilders (PVV) en Roemer (SP) spelletjes en vertelden ze aan de kinderen welke onderwerpen ze belangrijk vinden voor Nederland.

Een documentaire op NPO 2, over Nederlandse verkiezingsdebatten door de jaren heen, haalde 373.000 kijkers. Titel was 'U kijkt zo lief', naar de opmerking van toenmalig CDA-leider Jan Peter Balkenende tegen journalist Mariëlle Tweebeeke die hem kritisch ondervroeg.