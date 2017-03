Auschwitz Comité: nazi-vergelijking absurd

ROTTERDAM - Het Internationaal Auschwitz Comité (IAK) is verbijsterd en verontwaardigd omdat de Turkse regering een vergelijking heeft getrokken tussen Nederland en fascisme. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan sprak in een toespraak op de Turkse televisie over nazi-overblijfselen en fascisten.

12-3-2017

IAK-vicepresident Christoph Heubner spreekt over een absurde nazi-vergelijking. ,,Deze uitspraken zijn bovendien respectloos richting de overlevenden van de Holocaust, die nog altijd lijden onder de gevolgen van de oorlog."

De Turkse autoriteiten kunnen volgens het Auschwitz Comité de energie beter steken in vrijlating van de onterecht opgepakte Duits-Turkse journalist Deniz Yücel en andere gedetineerden. Yücel werd in februari opgepakt en wordt verdacht van het verspreiden van terroristische propaganda en van opruiing.