Denk-leider Kuzu: Deze escalatie is ongekend

ANP Denk-leider Kuzu: Deze escalatie is ongekend

DEN HAAG - Deze escalatie is ongekend en helpt niemand behalve premier Mark Rutte die omwille van de verkiezingen kiezers van Geert Wilders probeert af te snoepen. Dat zegt DENK-leider Tunahan Kuzu op twitter. Hij doelt op de situatie die zaterdag ontstond nadat het Nederlandse kabinet had besloten de landingsrechten van het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in te trekken. Later op de dag werd de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) de toegang geweigerd tot het Turkse consulaat in Rotterdam.

Door ANP - 12-3-2017, 2:29 (Update 12-3-2017, 2:29)

,,Ik roep @MinPres op om eens de-escalerend op te treden en roep burgemeester Aboutaleb op om geen geweld te gebruiken tegen burgers'', zegt Kuzu ook nog.