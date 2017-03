Noodbevel voor hele centrum Rotterdam

ANP Noodbevel voor hele centrum Rotterdam

Door ANP - 12-3-2017, 1:02 (Update 12-3-2017, 1:02)

Volgens de burgemeester zijn er rond middernacht nog steeds (grote groepen) van mensen onderweg naar de omgeving van het Turkse consulaat aan de Westblaak en omgeving om zich daar te verzamelen.

In de omgeving van het Turkse consulaat aan Westblaak in Rotterdam werd zaterdag aan het begin van de avond een noodbevel afgekondigd. Ook op de Straatweg, waar de ambtswoning is van de Turkse consul, geldt een noodbevel.

Het noodbevel geldt tot zondagmorgen 08.00 uur.