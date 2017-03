Denk beraadt zich op reactie situatie Turkije

DEN HAAG - De politieke groepering DENK beraadt zich op een reactie op het conflict dat zaterdag is ontstaan tussen Nederland en Turkije. ,,Wij zijn nog aan het overleggen over het geven van een reactie’’, zegt Farid Azarkan van DENK. De partij was de hele dag onbereikbaar voor commentaar. ,,Die gaan wij op enig moment ook geven'', aldus Azarkan zaterdagavond.

Door ANP - 11-3-2017, 22:11 (Update 11-3-2017, 22:27)

,,Wij zitten volop in de campagne. Ook daar schreeuwen mensen om reacties. Dus daar zijn wij nu vooral mee bezig. De situatie verandert continu. Dus wij komen op een gegeven moment met een reactie’’, aldus Azarkan.

Nederland besloot zaterdag de landingsrechten van de Turkse minister Mevlüt Çavusoglu van Buitenlandse Zaken in te trekken.

Geert Wilders van de PVV deed op twitter een oproep aan premier Mark Rutte en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb: ,,He Rutte en Aboutaleb waar zijn jullie? 500 allahu akbar gillende Turken in Rotterdam. Dit is ons land! Schoonvegen dat plein en snel!''