'NL schendt wet door mij niet toe te laten'

ROTTERDAM - De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) heeft via de politie te horen gekregen dat ze terug moet keren naar Duitsland. Op een filmpje, dat geplaatst is op de website van het AD, is te zien dat een agent haar laat weten dat ze een escorte kan krijgen, maar dat ze dan wel de kortste weg moet nemen.

Door ANP - 11-3-2017, 22:00 (Update 11-3-2017, 22:56)

Via een tolk zegt Kaya dat ze dit niet wil. ,,Ik ben een Turkse minister en wil mijn consulaat in'', aldus Kaya. De agent laat daarop weten dat er dan andere consequenties gaan plaatsvinden. ,,En dat willen we allebei niet hebben'', aldus de agent.

Officieel is nog steeds niet bekend gemaakt dat Kaya in Nederland is, maar de minister heeft op Twitter uitgehaald naar Nederland. ,,Alle internationale wetten, conventies en rechten van de mens zijn schendt door mij niet binnen te laten gaan in het Turkse consulaat in Rotterdam''.

Ook in een live programma op de Turkse televisie liet ze zich telefonisch in dezelfde bewoordingen uit.