ANP Turkije treft direct diplomatieke maatregelen

ANKARA - De Turkse overheid heeft zaterdag onmiddellijk diplomatieke maatregelen tegen Nederland genomen. De Nederlandse ambassadeur Kees van Rij, die volgens Turkije momenteel niet in dit land verblijft, 'moet voorlopig wegblijven', zo deelde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Ankara mee.

Door ANP - 11-3-2017, 21:26 (Update 11-3-2017, 21:51)

De Nederlandse ambassade en de consulaten moeten voor onbepaalde tijd gesloten blijven. De residenties van de ambassadeur in de hoofdstad Ankara en de consul-generaal in Istanbul zouden inmiddels door Turkije zijn afgesloten. Dat gebeurt 'om veiligheidsredenen', zo is door bronnen bij Buitenlandse Zaken in Ankara meegedeeld. Nederland heeft in Turkije consulaten in Izmir, Antalya, Marmaris en Gaziantep.

Er is ook nog het zogenoemde Netherlands Business Support Office (NBSO) in Izmir, een organisatie die steun verleent aan Nederlandse zakenlieden in Turkije. Over dit NSBO is niets bekendgemaakt.