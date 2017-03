Zo'n duizend mensen bij Rotterdams consulaat

ROTTERDAM - Bij het Turkse consulaat hebben zich zaterdagavond rond 21.30 zo'n duizend mensen verzameld. De sfeer is af en toe grimmig. De politie is met veel agenten aanwezig. Er geldt bij Westblaak een noodverordening, maar de politie heeft nog niet ingegrepen. Het consulaat heeft een eigen ordedienst die de mensen in bedwang houdt.

Door ANP - 11-3-2017, 21:19 (Update 11-3-2017, 21:32)

De mensen wachten mogelijk op de Turkse minister Kaya van Familiezaken, die volgens meerdere media, zoals de NOS, in een konvooi bij het consulaat is aangekomen.