ANP 'Turkse minister naar consulaat'

ROTTERDAM - De Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken) komt zaterdagavond mogelijk naar het Turkse consulaat in Rotterdam. Volgens een woordvoerder van de AK-partij in Nederland, Mustafa Aslan, is dat de bedoeling. ,,Haar enige bedoeling is de mensen te informeren over het referendum'', aldus Aslan. ,,Dat ze moeten gaan stemmen.''

Door ANP - 11-3-2017, 20:07 (Update 11-3-2017, 20:07)

Het is onduidelijk of de minister daadwerkelijk al in Nederland of Rotterdam is. Officiële bronnen als politie, gemeente of kabinet houden de lippen op elkaar. Meerdere media zeggen dat de vrouw is tegengehouden bij een benzinestation in de buurt van Rotterdam. Of ze door kon rijden naar Rotterdam of terugreist naar Duitsland, is onduidelijk.

,,We nemen onze maatregelen'', laat premier Mark Rutte via een woordvoerder weten. ,,Wat ons betreft kan ze vanavond geen groep toespreken in Rotterdam. We proberen dat waar te maken, maar hoe dan, daarover kan ik niks zeggen.''