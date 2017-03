Politie zoekt informatie overleden Roemeen

HAARLEM - De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een overleden man die woensdagochtend rond 08.15 uur werd gevonden op een begraafplaats in Haarlem. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de man, een 36-jarige Roemeen, om het leven is gebracht. De politie heeft zijn naam, roepnaam Dumitru en achternaam Sirbru, bekend gemaakt en twee foto's van hem gepubliceerd.

Door ANP - 11-3-2017, 19:51 (Update 11-3-2017, 19:51)

De politie heeft vragen over onder meer zijn verblijfplaats, met wie hij omging en wie hem kent of onlangs nog heeft gezien.