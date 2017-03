Noodbevel omgeving Turks consulaat Rotterdam

ROTTERDAM - In de omgeving van het Turkse consulaat aan Westblaak in Rotterdam is zaterdag aan het begin van de avond een noodbevel afgekondigd. Dat heeft een woordvoerder van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb gezegd.

Door ANP - 11-3-2017, 19:11 (Update 11-3-2017, 20:27)

Het gebied is tijdelijk alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer. Mogelijk heeft het te maken met de komst van de Turkse minister Fatma Betül Sayan Kaya (Familiezaken). Het is niet bevestigd dat zij naar het consulaat komt.

Tegenover het consulaat staan ongeveer tweehonderd aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan. Ze zwaaien met Turkse vlaggen. Rond het consulaat staan agenten, is er ME aanwezig en er hangt een politie-helikopter boven. Zafer Sirakaya, van de Turkse Union of European Turkish Democrats, riep de aanwezigen ter plekke op tot kalmte.

Op de Straatweg, waar de ambtswoning is van de Turkse consul, geldt ook een noodbevel. De consul vertrok eerder op de avond vanuit zijn huis naar het consulaat.