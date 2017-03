Ook prinses Beatrix in actie voor NLdoet

IJSSELSTEIN - In IJsselstein, in de provincie Utrecht, heeft prinses Beatrix zaterdag meegedaan aan NLdoet, de vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. In Speeltuin Kloosterplantsoen hielp ze bij het gereedmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen.

Door ANP - 11-3-2017, 15:21 (Update 11-3-2017, 15:21)

De tuin is zo ingericht dat kinderen tot en met twaalf jaar met en zonder beperking op een veilige, uitdagende en natuurlijke manier kunnen spelen.

NLdoet vond vrijdag en zaterdag voor de dertiende keer plaats. Een recordaantal van ruim 9500 klussen waren bij het fonds aangemeld. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima droegen vrijdag al hun steentje bij aan de vrijwilligersactie. Het paar stak de handen uit de mouwen in de Buurttuin in Breda.