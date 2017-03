Twee doden door ongeluk met kano

HUISSEN - Door ongeluk met een kano op de Nederrijn bij Huissen (Gelderland) zijn zaterdag twee doden gevallen. De kano sloeg in de ochtend om. Drie inzittenden werden meteen na het ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Twee anderen werden vermist. Met de inzet van onder meer duikteams en een helikopter werden hun lichamen in de loop van de dag gevonden.

De scheepvaart was na het ongeluk stilgelegd, die is weer op gang gebracht. De politie onderzoekt nog wat er is misgegaan.

Volgens de Gelderlander zaten leden van de Arnhemse roei- en zeilvereniging Jason in de kano. Het zou gaan om vier mannen en een vrouw.