Rotterdam biedt demonstranten drie platforms

ROTTERDAM - De autoriteiten in Rotterdam hebben drie locaties aangewezen waar zaterdag gedemonstreerd mag worden. Het besluit komt na de openbare oproep van Turkije aan Turkse Nederlanders om massaal deel te nemen aan een manifestatie bij de ambtswoning van de Turkse consul aan de Straatweg.

Door ANP - 11-3-2017, 14:32 (Update 11-3-2017, 14:32)

Dat Rotterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft zaterdagmiddag een verklaring verspreid. Daarin staat dat het Willemsplein, de Lloydpier en Plein 1940 de locaties zijn. ,,Op het Willemsplein kunnen mensen demonstreren die graag de minister hadden zien spreken in Rotterdam, op de Lloydpier kunnen tegendemonstranten terecht en op Plein 1940 alle overige demonstranten.''

Zaterdagochtend trok het Nederlandse kabinet de landingsrechten in van het vliegtuig van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu. Die was van plan zaterdag om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning in de wijk Hillegersberg. Çavusoglu pleit voor meer macht voor president Recep Tayyip Erdogan en wil Turkse Nederlanders aansporen 'ja' te zeggen in het Turkse referendum in april. Het kabinet is bang dat de openbare orde en veiligheid in het geding komen. Aboutaleb roept alle Rotterdammers op ,,in bijzondere omstandigheden kalmte en rust te bewaren''.

Consulaat

,,De Rotterdamse driehoek heeft uit oogpunt van veiligheid en ter bescherming van de bewoners en de ambtswoning van de Turkse consul besloten de Straatweg en de directe omgeving van het consulaat aan de Westblaak af te sluiten'', zo staat in de verklaring. Op de Straatweg en omgeving geldt een noodbevel voor zolang dat nodig is. Het gebied is tijdelijk alleen toegankelijk voor bewoners en bestemmingsverkeer.

De Turkse consul in Rotterdam is op de hoogte gebracht van de maatregelen. Bewoners van de Straatweg worden zaterdag via een huis aan huis verspreide brief geïnformeerd.