ANP Lof voor Rutte in zaak-Turkije

HILVERSUM - ,,Tamelijk onbeschoft hoe de Turken met Nederland omgaan. Het is normaal dat je je niet opdringt aan een andere staat. Het is goed dat het kabinet deze stap heeft gezet." Dat zei GroenLinks-leider Jesse Klaver zaterdag in het radioprogramma Kamerbreed.

Door ANP - 11-3-2017, 14:07 (Update 11-3-2017, 14:07)

Hij kreeg bijval van de andere gasten in het radiopogramma, CDA-voorman Sybrand Buma en SP-leider Emile Roemer. ,,Turkije probeert hier de duimschroeven aan te draaien", aldus Buma. En Roemer vulde aan: ,,Er is hier echt een grens overschreden. Rutte doet het in dezen goed."