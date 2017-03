Asscher: we laten ons niet chanteren

DEN HAAG - Nederland laat zich niet chanteren door Turkije in de rel over het geplande bezoek van een Turkse minister aan Nederland. Dat heeft vicepremier Lodewijk Asscher zaterdag gezegd.

Door ANP - 11-3-2017, 12:55 (Update 11-3-2017, 12:55)

Het kabinet liet eerder op de dag weten de landingsrechten voor de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu in te trekken. Vanuit Turkse autoriteiten waren er oproepen aan Turken in Nederland gedaan om mee te doen aan een manifestatie in Rotterdam, waar Çavusoglu een bezoek zou brengen aan de Turkse consul. Hierdoor kwam de openbare veiligheid in het geding, aldus het kabinet.

,,We waren in gesprek met de Turken om te proberen het enigszins in goede banen te leiden'', zei Asscher in het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen. ,,Maar terwijl we in gesprek waren, werden er allerlei dreigementen geuit, door diezelfde minister. Op zo'n moment kun je je niet als land laten chanteren.''