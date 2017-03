Erdogan woest op Nederland

ANP Erdogan woest op Nederland

ANKARA - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zaterdag hard uitgehaald naar Nederland. ,,Nederland moet gaan nadenken over hoe hun vliegtuigen gaan landen in Turkije. Ze zijn nazi-overblijfselen en fascisten", zei Erdogan volgens CNN Türk, daarmee zinspelend op een Turkse boycot van Nederlands vliegverkeer.

Door ANP - 11-3-2017, 12:26 (Update 11-3-2017, 12:53)

Nederland trok zaterdag de landingsrechten in voor het toestel van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Çavusoglu. Het kabinet nam de maatregel naar eigen zeggen omdat de openbare orde en veiligheid in het geding zijn gekomen, na een oproep aan Turkse Nederlanders om zaterdag massaal deel te nemen aan een publieke manifestatie met Çavusoglu in Rotterdam.

Het is niet de eerste keer dat de Turkse president dergelijke kritiek levert op Europese landen. Erdogan verweet eerder de Duitsers al nazipraktijken, omdat het land niet zit te wachten op Turkse bewindslieden die campagne komen voeren voor een referendum over het uitbreiden van de macht van de president.