'Veel mannen tuk op minderjarige prostituees'

ANP 'Veel mannen tuk op minderjarige prostituees'

DEN HAAG - Elke dag zoeken tientallen Nederlandse mannen via internet naar seks met heel jonge prostituees. Dat bevestigt Gideon van Aartsen van Terre des Hommes na een bericht daarover in Trouw. Hij is projectleider van Watch Nederland, dat strijdt tegen handel in seks met minderjarigen.

Door ANP - 11-3-2017, 9:21 (Update 11-3-2017, 9:21)

Watch plaatst sinds begin dit jaar lokadvertenties op websites met seksadvertenties. Daarvoor worden zeven nepprofielen van minderjarige meisjes gebruikt. Intussen hebben al meer dan 1200 mannen daarop gereageerd. De helft van hen wilde een seksafspraak maken, ook al was in mailcontact duidelijk gemaakt dat het gaat om een minderjarig meisje.

Watch Nederland waarschuwt deze mannen dat ze zijn gezien, zegt Van Aartsen.