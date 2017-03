Afrikaans land claimt jacht bij rechtbank

ZWOLLE - Rechters in Zwolle buigen zich donderdag over de vraag wie de eigenaar is van een tientallen miljoenen euro's kostende jacht van ruim 75 meter. De Afrikaanse oliestaat Equatoriaal-Guinee claimt dat de inbeslagname door het Openbaar Ministerie onrechtmatig is.

Door ANP - 11-3-2017, 9:15 (Update 11-3-2017, 9:15)

Het jacht met de naam Ebony Shine is in januari op verzoek van het Zwitserse Openbaar Ministerie in Nederland aan de ketting gelegd. Het schip is jaren geleden gebouwd in Nederland en was in ons land voor renovatie. De Zwitsers doen onderzoek naar Nguema Obiang Mangue, de zoon van de president van Equatoriaal-Guinee, op verdenking van witwassen.

Meerdere bezittingen van hem zijn in dat onderzoek in beslag genomen. Het schip met onder meer een jaccuzi, een zwembad en een heliplatform aan boord, zou echter een regeringsvaartuig zijn. ,,Equatoriaal-Guinee claimt dat het jacht van de regering is en dat de inbeslagname dus onrechtmatig is'', zei een woordvoerder van de rechtbank Overijssel vrijdag.

Het Functioneel Parket van het OM verwijst voor een toelichting naar de Zwitsers. ,,Wij hebben een rechtshulpverzoek uit dat land gekregen en uitgevoerd'', zegt een woordvoerder. Het jacht is naar Den Helder versleept om praktische redenen: daar was voldoende ruimte. Over de inhoud van het strafrechtelijk onderzoek door de Zwitsers wil het OM niets kwijt.

Equatoriaal-Guinee is rijk aan olie en aardgas. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch meldde eerder dat dit geld voornamelijk door een kleine elite rond de president wordt gebruikt voor een luxe levensstijl.