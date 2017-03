Turkse minister dreigt Nederland met sancties

ROTTERDAM ( - REUTERS) - Turkije dreigt met zware politieke en economische sancties als Nederland verhindert dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavusoglu, zaterdag een bezoek kan brengen aan Rotterdam. Çavusoglu herhaalde zaterdag dat hij daar een Turkse campagnebijeenkomst wil bezoeken.

De minister is van plan om zaterdag om 18.00 uur genodigden toe te spreken in de ambtswoning van de Turkse consul in de wijk Hillegersberg. Maar zijn bezoek is tegen het zere been van de Nederlandse regering. Çavusoglu pleit voor een 'ja' voor meer macht voor president Erdogan in het Turkse referendum van 16 april.