Ondernemer Rotterdam: Turkse minister welkom

ANP Ondernemer Rotterdam: Turkse minister welkom

ROTTERDAM - De Rotterdamse restauranteigenaar Yunus Kayis, tevens Tweede Kamerkandidaat voor DENK, heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Cavusoglu, uitgenodigd naar zijn zaak. De bewindsman kan daar campagne komen voeren voor het Turkse referendum. De Nederlandse regering wil een optreden van de minister juist voorkomen.

Door ANP - 10-3-2017, 21:12 (Update 10-3-2017, 21:12)

Kayis zegt op te komen voor de vrijheid van meningsuiting. Dat is het recht van elke burger, aldus de ondernemer die zich omschrijft als ,,geboren en getogen Rotterdammer met Turkse ouders.´´ Hij vindt ook dat Turkse Nederlanders geïnformeerd moeten worden over het referendum, dat moeten leiden tot grotere macht voor de Turkse president Erdogan.

Kayis erkent dat de burgemeester van Rotterdam een stokje zou kunnen steken voor de bijeenkomst. ,,Maar ik laat me niet onder druk zetten.´´ De ondernemer is het een doorn in het oog dat andere ondernemers wel zijn gezwicht voor de druk van de autoriteiten. ,,Het is erg als er op burgers en ondernemers zoveel druk wordt uitgeoefend.´´