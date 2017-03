SP slaat PvdA-handreikingen af

ANP SP slaat PvdA-handreikingen af

DEN HAAG - De SP heeft vrijdag in een fel debat bij EenVandaag met regeringspartij PvdA veel handreikingen afgeslagen. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher deed zijn best naar overeenkomsten te zoeken. SP-voorman Emile Roemer koos ervoor afstand te houden in de jacht op de linkse kiezer.

Door ANP - 10-3-2017, 19:20 (Update 10-3-2017, 19:20)

In de tweestrijd over het zoeken naar oplossingen voor de werkloosheid wees Roemer voorstellen van Asscher af: ,,Ik hoor hier Mark Rutte." Hij verwees hiermee naar de VVD-leider waarmee de sociaaldemocraten de afgelopen vier jaar regeerden.

Volgens Asscher heeft Roemer een houding van ,,na de SP de zondvloed''. Hij kwam met dit verwijt nadat Roemer niet wilde ingaan op het aanbod om samen een oplossing te vinden voor de positie van flexwerkers. Roemer hamerde er op dat de PvdA de VVD moet afzweren ,,want anders krijgen we hetzelfde als de afgelopen jaren''.