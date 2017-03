Panama Papers nekken GroenLinks-kandidaat

ANP Panama Papers nekken GroenLinks-kandidaat

DEN HAAG - Kandidaat-Kamerlid Maya van der Steenhoven trekt zich terug van de GroenLinks-lijst. Van der Steenhoven komt voor in de zogenoemde Panama Papers, melden Trouw en het Financieele Dagblad vrijdag. Ze is mededirecteur van een bedrijf van haar vader dat op de Seychellen, een bekend belastingparadijs, is gevestigd.

Door ANP - 10-3-2017, 18:20 (Update 10-3-2017, 18:20)

Van der Steenhoven stond op de 24e plaats van de kandidatenlijst. Dat lijkt volgens opiniepeilers vooralsnog geen verkiesbare plaats. Maar als GroenLinks deelneemt aan een nieuw kabinet en hogergeplaatste kandidaten in de regering zouden belanden, zou ze misschien toch aanspraak kunnen maken op een Kamerzetel.

De energiespecialiste had GroenLinks niet ingelicht over haar directeurschap. Had ze dat wel gedaan, dan was ze niet op de lijst terechtgekomen, aldus de partij.